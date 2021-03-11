Marvel сократила сериал «Сокол и Зимний солдат» до шести серий

Вашингтон, 11 марта. Сериал «Сокол и Зимний солдат» изначально должен был состоять из десяти серий, однако студия Marvel сократила его до шести эпизодов, сообщил глава компании Кевин Файги.

Кевин Файги на Ассоциации телевизионных критиков объяснил, что будущую картину сократили почти наполовину из-за недостаточного финансирования проекта. Релиз сериала планируется 19 марта. За неделю до премьеры на потоковой платформе Disney+ выйдут несколько специальных эпизодов фильма.

Сериал «Сокол и Зимний солдат» будет рассказывать о друзьях Капитана Америки. Недавно в Сети опубликовали сразу два трейлера будущей новинки. На них можно увидеть главных героев картины в исполнении Энтони Маки и Себастиана Стэна, а также злодея Барона Земо.

Также недавно сообщалось, что Disney выпустит сериал про приключения Черной Пантеры. Картину про вымышленную страну Ваканду снимет режиссер оригинальной картины.