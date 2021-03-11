Ревва рассказал, как потеря девственности спасла его от комплексов

Москва, 11 марта. Бывший квнщик, пародист и певец Александр Ревва признался, что был крайне закомплексованным ребенком. Побороть комплексы удалось только после того, как он стал мужчиной.

Артист отправился в качестве гостя к своему коллеге Азамату Мусагалиеву на шоу «Я себя знаю!». По условиям программы, участник должен либо правильно угадать факты, касающиеся его биографии, либо рассказать откровенную историю. Ревва решил опередить своего друга с каверзными вопросами и сразу же перешел к откровениям.

— Мне до 20 лет было стыдно. Очень… Я был такой закомплексованный, закрытый, а потом — бац! — и потерял девственность, — заявил артист.

— В 20 лет? — не скрывал удивление Мусагалиев.

— Да! Представляешь? — ответил Ревва, но не стал вдаваться в подробности.

Сейчас мало кто может назвать юмориста закомплексованным человеком. Благодаря своему альтер эго Артуру Пирожкову он смог завоевать статус секс-символа российского шоу-бизнеса. По словам артиста, теперь он намерен выйти на международный уровень со своим проектом.

«Записываю альбом Артуру Пирожкову на английском языке. Трек «Зацепила», который порвал Россию и Восточную Европу, в Германии вошел в двадцатку популярных песен. Поступило предложение от компании Warner Music сделать версию не только для наших русскоязычных граждан, живущих за границей, но и для иностранных жителей», — поделился музыкант.

Как уточнил певец, клип на популярную песню уже переснят.

Ранее телеведущий Андрей Малахов заподозрил Ревву в плагиате. В эфире программы Малахова певец исполнил песню «Тудым-сюдым», на что ведущий отметил, что произведение напоминает другую композицию. Он напомнил, что еще в 1990 году на «Песне года» появился Владимир Мигуля с песней «Туда-сюда».

В прямом эфире гости программы сравнили композиции. Сам музыкант был шокирован таким сходством. Не найдя, что сказать в свое оправдание, он лишь подчеркнул, что «не виноват».