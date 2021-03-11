Историк Верхотуров назвал причины не верить принцу Гарри и Меган Маркл

Москва, 11 марта. Герцог и герцогиня Сассекские преувеличили масштаб нападок членов королевской семьи на них и ребенка. Они пытаются вызвать жалость публики, заявил историк Дмитрий Верхотуров.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл для американской журналистки Опры Уинфри взбудоражило мировую общественность и СМИ. Супруга принца упрекнула родственников в расизме и отказе вызвать психиатра, когда бывшая актриса страдала от суицидальных мыслей.

Официальный ответ Букингемского дворца

Королевская семья Великобритании лишь спустя два дня дала ответ на заявление герцога и герцогини Сассекских. Несмотря на далеко не комплементарные откровения родственников, британская корона назвала «Гарри, Меган и Арчи горячо любимыми членами семьи».

«Вся семья опечалена, узнав, насколько тяжелыми были последние несколько лет для Гарри и Меган. Вопросы, о которых шла речь, особенно расовый, вызывают беспокойство. И хотя некоторые воспоминания могут разниться, эти вопросы воспринимаются со всей серьезностью и будут решаться семьей в частном порядке», — говориться в официальном комментарии Букингемского дворца.

Что думают британцы о заявлениях принца Гарри и Меган Маркл

Последние опросы на родине принца Гарри наглядно отражают отношение подданных Елизаветы II к обвинениям. Так, 37% британцев отказываются верить в громкие заявления, сделанные во время интервью для Опры Уинфри, а 51% жителей страны считают, что герцога и герцогиню необходимо лишить титулов.

Одна часть публики сочувствует принцу Гарри и Меган Маркл, другая порицает и ставит под сомнение их откровения, которые нанесли урон имиджу монархии Великобритании. Засомневался в подлинности историй о жизни внутри Букингемского дворца и российский историк Дмитрий Верхотуров.

Мнение историка: «Когда принцу Гарри закрыли счета, решил надавить на жалость»

Эксперт указал на моменты, которые говорят о том, что Меган Маркл соврала, беседуя с американской журналисткой. Например, Верхотуров считает, что бывшая актриса не осваивала тонкости придворного этикета, потому как королевский двор уж смог бы обучить Маркл следовать протоколу. Не только откровения, но свадьбу августейших особ специалист посчитал заявлением, что адресовано королевской семье.

«Женитьба принца Гарри на Маркл была демаршем. Причин тому могло быть множество. Гарри, видимо, рассчитывал, что будет жить как принц, не неся никаких королевских обязанностей, которые довольно обременительны. И когда ему закрыли счета, решил надавить на жалость, проэксплуатировав горячую тему расизма – будто его выгнали с королевского двора из-за цвета кожи его избранницы», — рассказал Верхотуров газете «Московской комсомолец».

Во время беседы с Опрой Уинфри Меган Маркл рассказала множество шокирующих подробностей об отношениях внутри королевской семьи. Герцогиня Сассекская подробно рассказала о ссоре с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, что случилась накануне свадьбы с принцем Гарри.