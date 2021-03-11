Старт ракеты-носителя «Протон-М» перенесли на 2022 год

Москва, 11 марта. Один из трех пусков ракеты «Протон» перенесли на следующий год. Об этом рассказали источники в ракетно-космической отрасли.

В 2021 году должны были состояться три пуска ракеты-носителя «Протон»: с модулем «Наука» к Международной космической станции, с телекоммуникационными аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7», спутником-ретранслятором «Луч-5». Последний было решено отложить на 2022 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

О планах запустить спутник-ретранслятор «Луч-5» в 2021 году сообщил генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко во время посещения организации членами Российского союза ветеранов и Клуба военачальников в феврале прошлого года. Ракеты «Протон-М» осуществили 110 стартов с космодрома Байконур, начиная с 2001 года. 11 полетов завершились авариями. Из-за токсичных компонентов в топливе Казахстан потребовал вывести ракету-носитель из эксплуатации к 2025 году. На замену создали «Ангару-А5».

Российская ракета-носитель «Протон-М» поступит на космодром Байконур к началу декабря 2021 года, чтобы запустить «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». Все работы по транспортировки берет на себя Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева.