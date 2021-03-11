Терапевт Ранюшкин перечислил противопоказания при массаже

Москва, 11 марта. Лечебные функции массажа могут обернуться проблемами для человека, если он имеет некоторые заболевания или травмы. Об этом предупредил двигательный терапевт Артем Ранюшкин.

Массаж помогает преодолеть боль в мышцах, расслабиться и побороть некоторые болезни. У этой процедуры все же есть противопоказания, которые бывают абсолютными, временными и локальными. К первой группе относятся вирусные заболевания, болезни крови, злокачественные опухоли, туберкулез в активной форме и психические заболевания.

«Но если помощь действительно нужна, это не значит, что ее нельзя получить, имея проблему. Есть разные методики, и все они называются массажем — нужно находить то, что не причинит вреда здоровью и поможет решить проблему», — отметил Ранюшкин.

Массаж также противопоказан при аллергии, ряде кожных заболеваний. К локальным обстоятельствам относятся трофические язвы, заболевания молочных желез, доброкачественные опухоли, а также беременность и недавние роды. В этих случаях массаж возможен при условии избегания проблемных зон.

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