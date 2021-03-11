Ты со мной навсегда: вдова Грачевского поделилась фото с тайной свадьбы

Москва, 11 марта. Вдова скончавшегося от COVID-19 Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская показала архивные кадры с их свадьбы, эмоционально обратившись к покойному супругу.

Влюбленные сыграли свадьбу в конце августа 2017 года. На закрытое торжество они пригласили только близких друзей. На своей странице в Instagram Белоцерковская показала архивный кадр, на котором она запечатлена вместе с ныне покойным супругом. Невеста облачилась в открытое платье нежного розового цвета, а создатель «Ералаша» — в классический синий костюм.

В комментарии под снимком она вспоминает, что в день свадьбы было холодно и иногда накрапывал дождь.

«Но нам было тепло! Мы оба вернулись с гастролей, никто из нас не спал, но нам было хорошо… В нашей с тобой жизни тогда ничего не изменилось и от этого было особенно тепло... Ты со мной навсегда! Я буду всегда рядом!» — написала вдова.

Худрук «Ералаша» скончался 14 января на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19. Церемония прощания состоялась в Москве спустя три дня, а похоронили режиссера на Троекуровском кладбище.

Позднее стало известно, что вдова режиссера не планирует вступать в гонку за наследство, оставленное супругом. Близкие друзья Грачевского рассказали, что Белоцерковская до сих пор не может прийти в себя после похорон мужа. В планах вдовы — восстановить силы после трагедии, воспитывать сына, который появился на свет в 2020 году. Вдова Грачевского хочет собрать наследие покойного супруга и, возможно, создать музей его памяти.