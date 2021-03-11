Прилучный сбросил 12 кг для фильма о побеге из концлагеря

Москва, 11 марта. Актер Павел Прилучный рассказал СМИ о подготовке и трудностях съемок нового фильма режиссера Тимура Бекмамбетова о летчике и Герое Советского Союза Михаиле Девятаеве.

Этой весной состоится премьера нового фильма режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Картина расскажет историю советского летчика Михаила Девятаева. Во время Великой Отечественной войны асс сбежал из концлагеря на немецком самолете. Роль Героя Советского Союза исполнит актер Павел Прилучный.

Артист рассказал о сложностях, с которыми столкнулся во время съемок. Еще во время подготовки к роли Девятаева Прилучный совершил кардинальную работу со своим весом. Чтобы смотреться в кадре убедительно, актеру пришлось сильно ограничить себя в еде. Главный герой, по сценарию, сбежал из концлагеря.

«Для этой роли я похудел на 12 кило: сидел на рисе и воде. Во время съемок у меня от напряжения порой немели губы», — цитирует Прилучного «Российская Газета».

Картину снимали в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Исполнитель главной роли во время холодов играл в робе. Актера обматывали целлофаном, чтобы он не замер на съемках фильма.

Со слов Прилучного, Бекмамбетов настаивал, чтобы актер попробовал научиться управлять самолетом. Судно, которое показано в фильме — немецкий бомбардировщик «Хейнкель-111». Именно его захватила группа советских военнопленных во главе с Девятаевым.

Прилучный также разместил на своей странице в Instagram трейлер предстоящей премьеры. Актер раскрыл, что ожидает зрителей в кино. Многие пользователи социальной сети пришли в восторг, посмотрев тизер картины.

«В 1945 году Девятаев совершил почти невозможное — вместе с командой заключенных бежал из немецкого концлагеря на самолете «Хейнкель» и привез в СССР документы, которые изменили ход войны», — написал Прилучный.

«Нужный и важный фильм для всех нас! Обязательно посмотрю!» — комментирует видео подписчица.

«Паш, фильм будет очень крутым! Дико жду. Трейлер просто до мурашек!» — призналась поклонница актера.

Творческие успехи Павла Прилучного происходят на фоне бурного обсуждения его личной жизни. Звезда «Мажора» развелся с актрисой Агатой Муцениеце. Пользователи Сети заподозрили артиста в измене.