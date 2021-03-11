Путин поздравил фристайлистку Смирнову с золотом в парном могуле на ЧМ

Москва, 11 марта. Фристайлистка Анастасия Смирнова показала отличную подготовку и истинные качества лидера, заявил президент России Владимир Путин в поздравительном письме.

Во вторник в рамках финала чемпионата мира по фристайлу Смирнова победила соотечественницу Викторию Лазаренко. Первенство проходило в Алма-Ате (Казахстан).

«На чемпионате мира в Казахстане Вы показали превосходный результат в соревнованиях в парном могуле, продемонстрировали отличную подготовку и по-настоящему лидерские качества. Этот успех — большое, серьезное достижение в Вашей спортивной карьере и замечательный подарок Вашим тренерам, наставникам, многочисленным болельщикам», — говорится в поздравлении президента на сайте Кремля.

Недавно Путин поздравил представительниц прекрасного пола России с праздником 8 Марта. Отдельную благодарность российский лидер выразил врачам и медицинским работницам, которые в столь трудное время спасают жизни граждан.