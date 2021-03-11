Вирусолог Лукашев спрогнозировал течение пандемии в 2021 году

Москва, 11 марта. Весной в России может возрасти заболеваемость COVID-19, что связано с климатическими особенностями времени года. Однако это один из этапов долгожданного завершения пандемии.

Текущий год пройдет под знаком пандемии, но пик ее в мире уже пройден. Ждать «прекрасного дня», когда распространение коронавируса резко прекратиться нельзя: такого времени просто не наступит. С каждым месяцем число выявляемых новых случаев заражения будет снижаться, вместе с этим будет падать социальная значимость эпидемиологической проблемы. Также маловероятна перезагрузка систем здравоохранения, заявил вирусолог Александр Лукашев.

«При этом вирус останется с нами и продолжит циркулировать, но снятие ограничений и выход из пандемии в разных странах будет скорее вопросом политической воли и экономической целесообразности, чем вопросом медицинским», — добавил он в беседе с «Известиями».

Россияне продолжают соблюдение банальных антикоронавирусных мер, таких как масочный режим и социальное дистанцирование. Благодаря усилиям граждан и властей стране удалось вырваться на путь стабилизации эпидемиологической ситуации, отметили в Роспотребнадзоре.