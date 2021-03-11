Вильфанд спрогнозировал сильное потепление в Сибири и на Дальнем Востоке

Москва, 11 марта. Температурные показатели в некоторых регионах Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа в ближайшие дни будут выше климатической нормы на восемь-десять градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС рассказал, что с 11 марта в Благовещенске, Хабаровске и Иркутске погода будет на шесть-восемь градусов выше нуля. В столице Приморского края Владивостоке потеплеет до плюс девяти градусов.

В Забайкальском крае, по словам Вильфанда, температура воздуха будет выше средней на 12 градусов. До какого числа продлится потепление в этих регионах синоптик не уточнил.

В европейской части России ситуация с точностью наоборот. Москва и Санкт-Петербург оказались во власти сильных морозов, как и обещал Роман Вильфанд.