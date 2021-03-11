Актриса Пегова восхитила фанатов своим образом «колхозницы» в коровнике

Москва, 11 марта. Актриса Ирина Пегова предстала перед поклонниками в образе обычной русской девицы из глубинки, работающей на дойке. Подписчики артистки в соцсети начали гадать, в каком новом проекте задействована их любимая актриса.

На своей странице в Instagram Пегова опубликовала свежую фотографию из поселка Пушкинские Горы в Псковской области. Звезда принарядилась, выбрав широкое пальто и укутав голову расписным платком. Себя в деревенском образе артистка запечатлела на фоне коровника.

«Колхозницы… одним словом!» — подписала она фото.

Задорный снимок «русской красавицы» Пеговой поднял настроение ее поклонникам, которые с удовольствием делились в комментариях впечатлением от фотосессии актрисы.

«Ирина, не устану повторять: вы настоящая русская красавица!» — подчеркнула пользователь под ником lyubalarr.

«Красавица! Вам очень идут платки. Супер просто!» — восторгается n_khripkova.

«Ирина, поэтому я вас и люблю! Что любой образ вам по силам!» — добавила sherbanova.m.

В сторис Пегова, войдя в образ, опубликовала несколько коротких видео, в которых пожаловалась на коров, которые «совсем не дают молока».

Одна из подписчиц поинтересовалась у звезды, умеет ли он сама доить коров. Как выяснилось, и этот навык Пеговой по плечу.

«Умею, но применяю этот навык только в кино», — сообщила актриса.

Пегова в последнее время преобразилась, сбросив лишние килограммы. Преображению артистки послужило ее участие в шоу «Ледниковый период». За каждым выходом на лед стояли многочасовые и изнурительные тренировки, которые и сказались на фигуре звезды.