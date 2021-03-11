США готовы противостоять «российской дезинформации» о вакцинах

Вашингтон, 11 марта. Американские власти обеспокоены распространением заведомо ложных данных о вакцинах от коронавируса. В США уверены в причастности России к дезинформационной кампании.

Вашингтон стремится пресекать и бороться с попытками обмануть пользователей медиапространства, в частности через так называемый Глобальный центр по взаимодействию при Госдепе. Правительство намерено противостоять и стойко давать отпор «российскому пустословию», в том числе и об иностранных препаратах от коронавируса. США убеждены в неверности публикуемой информации, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Это исключительно опасно помимо того, что исключительно неправильно и в конечном счете направлено против них самих, потому что… они сами не будут полностью в безопасности, пока весь мир не будет привит», — высказался государственный деятель.

Также он допустил введение новых санкций против «Северного потока — 2». По его словам, американские власти будут и дальше выступать за остановку строительства газопровода.

Ранее Госдеп США обвинил малоизвестный портал в ведении кампании против вакцины BioNTech/Pfizer. Однако логично объяснить, как неработающее с 2019 года СМИ может испортить репутацию западной разработке, в Вашингтоне не смогли.