Киев, 11 марта. Пафосное рвение президента Владимира Зеленского спасти железную дорогу забивает последний гвоздь в крышку гроба ж/д отрасли Украины, заявили в ОД «Донецкая республика».

Порядка 37% магистральных железнодорожных путей эксплуатируются после истечения срока ремонта. Вопреки растущей потребности в модернизации дорог необходимые объемы реконструкционных работ на Украине только увеличиваются, а объемы выполненных работ с каждым годом идут на спад.

В общей сложности Киеву необходимо ежегодно ремонтировать 2000 километров железнодорожного полотна. В прошлом году вновь пригодными для эксплуатации стали только 112 километров. Кроме того, 95% составов также устарели и не могут использоваться без угрозы жизням пассажиров, передает «ПолитНавигатор».

«Главная реформа, которая должна произойти на Украине, — это изгнание из своих денежных кресел антиукраинских чиновников и последующая интеграция Украины в Большую Россию. Ведь без России... железная дорога, как и все другие отрасли, находится на грани ликвидации», — считает руководитель центрального исполкома общественного движения Алексей Муратов.

Ранее Зеленский поддержал проекты строительства скоростных железных дорог стоимостью в десятки миллиардов долларов. Однако для успешной их реализации Украине нужно как минимум залатать «инфраструктурные» дыры, отметил руководитель инвестиционной компании Investegy Ярослав Пилипчук.