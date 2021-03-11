Страницы журнала Vogue украсила 83-летняя женщина из Челябинска

Москва, 11 марта. Жительница Челябинска Лидия Тучкова, которая в свои 83 года победила COVID-19, попала на мартовскую электронную версию модного журнала Vogue.

Фотосессия была проведена 6 марта. Съемкой семьи Тучковых занималась фотограф Александра Саматова. Изначально она даже не планировала отправлять фотографии женщины в модный журнал Vogue.

«Лидия Константиновна (Тучкова) плакала, переживала все время. В процессе съемки я ей говорила, что у нее все впереди, и убеждала, что вы можете стать моделью. И это натолкнуло меня на то, что можно попробовать отправить фотографии в журнал Vogue. Зарегистрировалась, фото отправила, и их одобрили. Лидия Константиновна 8 марта появилась на странице электронной версии журнала», — рассказала РИА Новости Саматова.

Недавно известный журнал GQ признал бессменного ведущего программы «В мире животных» 83-летнего Николая Дроздова одним из самых стильных мужчин мира. Зоолог и телеведущий за последний год обрел популярность как медийная личность. Дроздов завел аккаунт в TikTok, стал моделью, инфлюенсером, трендсеттером.