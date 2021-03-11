Юморист Морозов рассказал о результатах пластической операции

Москва, 11 марта. Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов кардинально изменил свою внешность, превратившись из чудаковатого пухляша в импозантного мачо.

За короткое время артист смог избавиться от почти 50 лишних килограммов, поразив поклонником изменившимся внешним видом. Однако после резкого похудения возникли проблемы с обвисшей кожи. В начале марта Морозов решился на операцию в области живота, которая длилась семь часов. Сейчас юморист уже идет на поправку.

На своей странице в Instagram он опубликовал видео из больничных коридоров, сообщив поклонникам, что восстановление после хирургического вмешательства проходит планово.

«Докладываю тем, кто не знает: мне сделали обширную абдоминопластику, убрали кучу обвисшей кожи на целый рыболовный рюкзак, но мне, к сожалению, не отдали. Много чего еще сделали. Сегодня уже час гуляю по клинике», — рассказал артист.

По его словам, пока он чувствует «дискомфорт», но «зубная боль намного хуже».

В одном из интервью Морозов рассказал, что сильно похудеть ему помогла хирургия: он решился на уменьшение объема желудка.

Поклонники оставили сотни комментариев под видео, поддержав своего любимого юмориста.

«Саш, ты красавчик! Помолодел лет на 15! Выглядишь супер!» — пишет пользователь под ником ludmila_crimea88.

«Какой позитивный. Молодец, все будет хорошо и даже лучше!» — добавила ugroza.ru.

«Вы даже сейчас на позитиве! Скорейшего выздоровления», — пожелала артисту pogosova_victoria.

В конце февраля Морозов заявил, что состоял в отношениях с женщиной легкого поведения. Сейчас пара рассталась, но продолжает поддерживать дружеские отношения. Артист не скрывает, что часто отдыхал в компании путан. Он любит проводить время с такими женщинами, так как считает их честными и искренними.