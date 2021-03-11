ВСУ обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Донбассе

Донбасс, 11 марта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 10 марта один раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелу подвергся район населенного пункта Золотое-5.

Представители ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки в Донбассе (СЦКК) сообщили, что украинские военные при обстреле использовали ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. По данным ЛНР, жертвы среди мирного населения отсутствуют. Обстрел велся хаотично и не представлял опасности для граждан и инфраструктуры населенного пункта.

Недавно представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил об обстреле ВСУ школы в городе Золотое. В результате стрельбы ранение получил военнослужащий луганского ополчения.