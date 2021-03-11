Пушков призвал Twitter разобраться с «собственными грехами»

Москва, 11 марта. Руководство компании Twitter игнорирует 28 тыс. требований РКН удалить опасный контент. При этом оно беспокоится из-за попыток воспрепятствовать «общественной дискуссии» в соцсети.

Термин используется сотрудниками компании для вуалирования призывов к самоубийству среди детей и сведений о наркотических веществах. Twitter необходимо отказаться от привычной роли «либерал-хранителя» и прекратить навешивать на других собственные грехи. Для начала социальной сети надо разобраться со своими, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Это они там в Twitter призывы к детскому суициду или информацию о наркотиках, которые они не хотят убирать, называют общественной дискуссией?» — задался вопросом парламентарий.

Ранее сенатор критично высказался о работе Facebook. По его словам, он взял на себя функции цензора, выясняя обстоятельства появления и достоверности материала. Однако это не является задачей компании.