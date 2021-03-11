ЦБ назвал 24 региона-кандидата на продление льготной ипотеки

Москва, 11 марта. Речь идет о регионах, в которых, по мнению Центробанка, продление льготной ипотеки не приведет к негативным последствиям. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Всего в список претендентов на продление программы льготной ипотеки по ставке 6,5% вошли 24 региона России. Среди них Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская и Курганская области. Туда же входят Ставропольский край, Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня и Ингушетия.

Глава Центробанка выступила за прекращение льготной ипотеки в виде антикризисной программы. В ряде регионов это привело к повышению цен на недвижимость и негативно сказалось на доступности жилья, отметила Набиуллина.

Аналитики ожидают рост цен на недвижимость в России. Речь идет о квартирах в спальных районах, которые становятся все более перспективными с точки зрения инвестиций, чем жилье в центре.