Украинские пограничники задержали мужчину с «пернатой» контрабандой из РФ

Сумы, 11 марта. Пограничники задержали 43-летнего украинца в Сумской области. Он находился на границе с двумя десятками декоративных голубей, принадлежащими Союзу спортсменов-голубеводов РФ.

Информацию о подозрительном мужчине, который находится недалеко от украино-российской границы, пограничники получили 9 марта от местных жителей. Нарушителя задержали, им оказался житель приграничья. При себе у него было две коробки, в которых находилось 20 пернатых, сказано на сайте Госпогранслужбы. На кольцах указаны номера птиц и метки RUS SRSG 2020, что свидетельствует об их принадлежности Союзу российских спортсменов-голубеводов.

Военные попытались выяснить, откуда украинец достал голубей. Горе-контрабандист рассказал, что отправился в приграничный район искать собаку, которая сбежала от него. Он заблудился и внезапно в лесу нашел коробки с птицами.

Однако выяснилось, что мужчина дважды незаконно пересек границу. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что обнаруженных птиц могли использовать в соревнованиях.

На данный момент нарушитель задержан до выяснения всех обстоятельств. За незаконное пересечение государственной границы ему грозит административная ответственность.

Российские вещи, бренды и товары привлекают украинцев на постоянной основе. Страна начала отказываться от всего российского в 2014 году, протестуя не только против материальной продукции из РФ, но и против русской речи, россиян в общем. Однако связь с РФ, с которой Украина долгое время сохраняла дружеские отношения, все равно так быстро не разрывается.

Демонстрирует это даже украинский лидер Владимир Зеленский. Его недавно заметили за упражнениями в зале с российским спортивным оборудованием бренда Foreman. Кроме такого «штучного» товара есть сведения о куда более внушительных объемах поставки товаров на Украину из РФ. Так, почти половина импортируемой на Украину гречки попадает в страну из России.