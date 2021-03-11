Онкобольной Юдашкин с лучезарной улыбкой затмил Киркорова на совместном фото

Москва, 11 марта. Певец Филипп Киркоров опубликовал совместную фотографию с модельером Валентином Юдашкиным. Звезда эстрады посетил традиционное шоу кутюрье.

Шоу модельера Валентина Юдашкина прошло в Кремлевском дворце. Филипп Киркоров воспользовался возможностью и сфотографировался с некоторыми звездами эстрады и блогерами. Певец сделал совместный кадр с самим кутюрье и запечатлел его широкую улыбку.

«После праздничных дней самым запоминающимся стало традиционное шоу Валентина Юдашкина в Кремлевском дворце. Хочу, чтобы эти мгновения творческого весера остались на память и в ленте Instagram», — написал Киркоров.

Подписчики Филиппа Киркорова заметили хорошее настроение Валентина Юдашкина. Несмотря на свой недуг и болезненный вид, модельер сохраняет оптимизм. Поклонники желают ему здоровья и сил в борьбе с заболеванием.

Стоит отметить, что Валентин Юдашкин стал чаще появляться на публике. В конце февраля модельер вместе с супругой поужинал в ресторане, а затем посетил премьеру фильма «Дом Пьера Кардена». А в январе пара отпраздновала 33-летнюю годовщину со дня свадьбы.