ПСЖ сыграл вничью с «Барселоной» и вышел в 1/4 финала ЛЧ

Париж, 11 марта. ПСЖ сыграл вничью с «Барселоной» со счетом 1:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух игр (5:2) прошел в четвертьфинал турнира.

Первая встреча команд на стадионе в Барселоне завершилась с разгромным счетом 4:1 в пользу ПСЖ. В ответном матче, который команды сыграли в Париже, была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Килиан Мбаппе реализовал пенальти в ворота испанской команды на 31-й минуте и открыл счет. Ответ гостей последовал уже через шесть минут, когда лидер «Барселоны» Лионель Месси восстановил равновесие на табло.

В первом матче именно хет-трик Мбаппе принес ПСЖ победу над испанской «Барселоной». Следующий соперник французского клуба по четвертьфиналу Лиги чемпионов станет известен после жеребьевки.