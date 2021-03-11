Третьим дело не ограничится: Лобода собралась завести еще несколько детей

Москва, 11 марта. Певица Светлана Лобода призналась, что хочет большую семью, поэтому не собирается останавливаться и обязательно родит еще несколько малышей.

В интервью порталу Wday, Лобода подробно описала, как она заботится о своих дочерях Еве и Тильде. По ее словам, она «немного сумасшедшая мама, которая должна все контролировать», несмотря на плотный гастрольный график. Выступления для певицы не повод пропускать проверку уроков старшей дочери или следить за правильным питанием девочек. Правда, иногда это приходится делать при помощи видеосвязи.

Старшей Еве скоро исполнится десять лет, и девочку уже начинают интересовать взрослые вопросы.

«Сейчас начинается самое интересное. Еву интересуют вопросы интимного характера. Что такое секс, для чего он нужен и так далее. Вот, ищу книги с картинками, и будем говорить после. Мои дети будут узнавать интересующую их информацию сначала от меня», — подчеркнула Лобода.

При этом в семье нет проблем с ревностью между сестрами. По словам артистки, Ева давно мечтала о сестренке и «готова сутки напролет с ней играть, читать книжки, обнимать и целовать».

Журналисты поинтересовались у певицы, собирается ли она отправиться в роддом за третьим ребенком.

«Ну, на этот вопрос я уже многократно отвечала: я хочу большую семью и очень люблю детей, так что третьим дело не ограничится», — подчеркнула Лобода.

Недавно Лобода растрогала поклонников, показав совместное фото с дочками. После нескольких дней, проведенных на съемках шоу «Голос.Дети», певица смогла наконец-то увидеться с девочками. На опубликованном в соцсети фото артистка и ее подросшие дочери нюхают цветы. В кадр попали пять шикарных букетов. Подписчиков Лободы восхитило нежное фото с девочками и букетами.