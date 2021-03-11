Два симптома могут указывать на алкогольную болезнь печени

Москва, 11 марта. Чаще всего алкогольной болезни печени подвержены люди, злоупотребляющие спиртными напитками. Здоровый орган может перерабатывать около одного алкогольного напитка в час.

Если в организм человека поступает больше спиртного, то в печени начинают накапливаться токсины. Обычно алкогольная болезнь печени развивается без выраженных симптомов. Однако есть некоторые признаки, при появлении которых следует обратиться к врачу. Речь идет о беспричинной усталости и боли в правом верхнем углу живота, пишет Express.

Заболеваниям печени особенно подвержены люди с алкогольной зависимостью, женщины, обладатели генетических мутаций и при проблемах с лишним весом. Этим категориям граждан нужно регулярно проверять состояние органа.

Болезнь Паркинсона тоже часто протекает без ярко выраженных симптомов. Однако есть пять ранних признаков, которые могут сигнализировать о начале развития опасного недуга.