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Два симптома могут указывать на алкогольную болезнь печени

Два симптома могут указывать на алкогольную болезнь печени

Москва, 11 марта. Чаще всего алкогольной болезни печени подвержены люди, злоупотребляющие спиртными напитками. Здоровый орган может перерабатывать около одного алкогольного напитка в час.

Если в организм человека поступает больше спиртного, то в печени начинают накапливаться токсины. Обычно алкогольная болезнь печени развивается без выраженных симптомов. Однако есть некоторые признаки, при появлении которых следует обратиться к врачу. Речь идет о беспричинной усталости и боли в правом верхнем углу живота, пишет Express.

Заболеваниям печени особенно подвержены люди с алкогольной зависимостью, женщины, обладатели генетических мутаций и при проблемах с лишним весом. Этим категориям граждан нужно регулярно проверять состояние органа.

Болезнь Паркинсона тоже часто протекает без ярко выраженных симптомов. Однако есть пять ранних признаков, которые могут сигнализировать о начале развития опасного недуга.

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