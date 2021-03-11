Жертвой обстрела ВСУ в Донбассе стал военнослужащий ДНР

Донбасс, 11 марта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию ДНР из минометов при поддержке снайперского огня. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР (НМ ДНР).

Огонь велся в направлении села Коминтерново. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранение. По данным НМ ДНР, за полчаса украинские военные выпустили не менее 20 мин и гранат.

С целью защиты гражданского населения было принято решение об открытии ответного огня по позициям украинских силовиков. В результате обстрела был уничтожен минометный расчет ВСУ. Потери противника уточняются, заявили в НМ ДНР.

Недавно со стороны украинских военных были зафиксированы еще несколько обстрелов. В пресс-службе ДНР отметили, что ВСУ четыре раза за сутки нарушили режим прекращения огня.