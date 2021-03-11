Профессор Нетесов перечислил уязвимые перед коронавирусом группы россиян

Москва, 11 марта. Наиболее уязвимыми перед коронавирусом оказались люди с ВИЧ и с пересаженными органами. Об этом рассказал профессор Сергей Нетесов.

Указанные группы людей, которые принимают лекарства для подавления иммунитета, нужно вакцинировать в первую очередь, как и пожилых. Если такие пациенты заражаются коронавирусом, болезнь может протекать на протяжении нескольких месяцев. И в их организме могут скопиться различные мутации инфекции, считает член-корреспондент РАН.

«Если такой человек попал в больницу, там требуется соблюдать максимальные меры предосторожности по нераспространению инфекции», — цитирует слова Нетесова Lenta.ru.

Среди наиболее уязвимых перед коронавирусной инфекцией оказались представители мужского пола. Причиной этому являются геномные особенности органов дыхания. К такому выводу пришли ученые Исследовательского института трансляционной геномики в США.