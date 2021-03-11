Малышева объяснила, почему не хочет переезжать в свой особняк в США 

Москва, 11 марта. Телеведущая Елена Малышева не собирается переезжать в США, где у нее есть роскошный особняк.

Ведущая программы «Жить здорово!» владеет в Штатах не только особняком, но и квартирами в Нью-Йорке. Однако телезвезда не собирается переезжать за границу, несмотря на то, что там живут ее сыновья.

«Тут мои друзья, мама, потрясающе интересная работа. Тут моя жизнь», — цитирует Малышеву «СтарХит».

По ее словам, старший сын сейчас получает в США дополнительное врачебное образование — кардиология и электрофизиология. Весной, когда его госпиталь был переоборудован для пациентов с COVID-19, он работал в реанимации.

Младший сын Малышевой посвятил себя интернет-бизнесу. В компании, в которой он трудится, работают сотрудники из России, Японии и многих других стран.

«Это другое поколение людей, которые не рассматривают Землю, разделенной на страны. Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито. Но я живу по прежним законам. И Россия — моя Родина», — подчеркнула телеведущая.

Прошлой осенью Малышевой пришлось задержаться в Нью-Йорке. Она гостила у своего сына, когда границы оказались закрыты из-за пандемии коронавируса. Позднее, вернувшись в Россию, она рассказала, что испытала счастье на улицах Москвы. Телеведущая прогулялась по Трубной улице и зашла в любимую кофейню, показав свою прогулку подписчикам в соцсети.