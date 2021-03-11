Блинкен: США продолжат оказывать военную помощь Украине

Вашингтон, 11 марта. Соединенные Штаты хотят продолжить поддержку Украины в сфере безопасности, экономики и борьбы с коррупцией и укрепления демократии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Поддержка Украины заключается в военной помощи и популяризации демократических институтов. По словам Блинкена, эти два пункта являются основными в противодействии так называемой «российской агрессии» в Донбассе и Крыму и решении внутренних проблем страны.

«Мы нацелены на работу по всем этим направлениям», — подчеркнул Блинкен.

Уже на протяжении семи лет Вашингтон стабильно оказывает финансовую поддержку Украине, однако, по итогам этого периода времени, говорить о переменах страны в положительную сторону пока сложно. С 2014 года США направили Киеву 4,5 млрд долларов.