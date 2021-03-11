«Аллея правителей» Зураба Церетели переедет из Москвы в Пензу

Пенза, 11 марта. Скульптурная экспозиция «Аллея правителей России», состоящая из 43 бюстов некогда возглавляющих государство личностей, в скором времени украсит сквер перед зданием пензенской епархии. Такое заявление сделал заместитель председателя областного правительства Олег Ягов.

«В 2017 году Российское военно-историческое общество открыло «Аллею правителей России». 43 бюста представлено в этой аллее: начиная от легендарного Рюрика и заканчивая Борисом Николаевичем Ельциным — первым президентом России. Мы в 2020 году провели переговоры о том, чтобы «Аллея правителей» переместилась в Пензенскую область», — сообщил журналистам зампред правительства.

Экспозицию, созданную известным отечественным скульптором Зурабом Церетели, планируется дополнить не только сопроводительными информационными стендами, но и интерактивными QR-кодами. Такая «цифровизация истории» ориентирована, прежде всего, на молодого пользователя, вооруженного смартфоном.

«Мы сейчас технически это прорабатываем, чтобы наведя телефон на бюст, на телефоне появилась бы информация об этом правителе. Дальше планируется установить информационные стенды, тоже красиво и органично вписать в эту аллею, где также с помощью мобильных приложений можно получить дополнительные знания о периоде правления того или иного человека», — резюмировал Олег Ягов.

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк сообщил, что открытие обновленного сквера с бюстами правителей произойдет 12 июня 2021 года в честь Дня России.

«С инициативой установки данной аллеи в Пензе выступил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Идею горячо поддержали власти Пензенской области и региональное отделение РВИО. Было получено согласие наше и автора бюстов. Открытие «Аллеи правителей» в Пензе запланировано на начало июня и будет приурочено ко Дню России», — цитирует слова директора пресс-служба РВИО.

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