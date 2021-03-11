Пензенский полицейский раскрыл преступление менее чем за полчаса

Пенза, 11 марта. Оперативная работа пензенского участкового позволила найти виновных в совершении преступления менее чем за 30 минут. Об удивительном случае из практики правоохранителей рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудник полиции Расим Абузяров прибыл в микрорайон Заря после заявления местного жителя о краже из его гаража мебельного станка, инструментов и стройматериалов. Записав показания хозяев дома, участковый принял решение в первую очередь навестить ранее судимых лиц, проживающих неподалеку. Менее чем за полчаса причастные к совершению преступления были установлены.

Ими оказались двое мужчин 1991 и 1982 годов рождения, которые ранее привлекались к ответственности за аналогичные преступления. Похищенное имущество обнаружили в квартире одного из задержанных.

«Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в УМВД.

Все украденное имущество было возвращено владельцам, которые выразили участковому огромную благодарность за оперативность и профессионализм.

«Сотрудники приехали быстро, все осмотрели и начали поиски. Буквально сразу же, минут через 15–20, благодаря нашему участковому все вещи нашлись. Большое спасибо Расиму Абузярову», — рассказала пострадавшая Гузель Салаева.

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