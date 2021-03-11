Центробанк может запустить тестирование цифрового рубля в 2022 году

Москва, 11 марта. Первый прототип платформы для цифрового рубля может быть представлен до конца года. Уже в 2022 году Центробанк планирует начать тестирование российской валюты.

Соответствующее заявление сделал зампред Центробанка Алексей Заботкин. Прототип платформы цифрового рубля будет представлять собой технологическую платформу, которую, по словам Заботкина, можно будет «покрутить в руках». Однако реальные транзакции в ней пока не будут доступны.

«В следующем году на базе этого прототипа с учетом его доработки будем уже запускать раунды тестирования», — пояснил в ходе онлайн-встречи РЭШ.

Идея цифрового рубля была озвучена осенью прошлого года. Она подразумевает создание уникального цифрового кода, который будет находиться в электронном кошельке.

Гражданам России может стать доступно получение пособий в электронном виде. Это станет возможным благодаря Единой цифровой платформе, которая сократить время ожидания услуг вдвое.