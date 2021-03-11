Историческое фото: Анфиса Чехова вынудила Шатунова сделать селфи

Москва, 11 марта. Звездная телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками радостью: ей удалось сделать селфи со своим кумиром детства Юрием Шатуновым из «Ласкового мая».

На своей странице в Instagram Чехова опубликовала совместный снимок с музыкантом, сообщив, что для нее это стало «историческим фото».

«Кто бы мне, 11-летней девчонке, сказал тогда, в 80-х годах, что у меня будет селфи с Юрой Шатуновым. А я ведь была его большой поклонницей, и песни группы «Ласковый май» заслушивала до дыр», — поделилась восторгом теледива.

По ее словам, Шатунов обычно отказывается делать селфи с поклонниками, но для нее сделал исключение. Забыв о чувстве такта, Чехова «нагло» направила камеру на кумира своего детства.

«Юра оказался очень искренним и глубоким человеком! Просто невероятно какой огромный путь он прошел, из простого мальчишки из детдома вырос в мега звезду, при этом оставшись приятным, скромным, очень адекватным и совсем не эгоцентричным человеком! Мало кто может так достойно вынести Бремя Славы!» — добавила Чехова.

Подписчики артистки согласились с ней, что все, кто рос в то время, обожали Шатунова. Многие подчеркнули, что музыкант действительно очень хороший человек, и выразили надежду, что «правда будет на его стороне».

Как сообщал ранее ФАН, речь идет о скандальном судебном процессе с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. Причиной стало выступление музыканта на ТВ в конце 2019 года. Тогда Шатунов посетовал, что Разин пытается запретить ему петь знаменитые хиты, а сам выступает с концертами под его фонограмму.

Разин в ответ подал иск в Нагатинский суд Москвы о защите чести и достоинства, требуя от Шатунова компенсации в 10 тыс. рублей и публичных извинений. От телевизионщиков — удаления из всех источников записи той программы. Суд встал на сторону Шатунова, однако продюсер намерен добиваться изменения приговора.