Поезд со скоростью движения до 400 километров в час может появиться в РФ

Москва, 11 марта. Инжиниринговый центр РЖД из группы «Синара», находящийся в Сколково, разрабатывает высокоскоростной поезд, который может стать третьим в мире.

Подобные поезда будет выпускать завод «Уральские локомотивы», заявил председатель совета директоров ТМК, президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский. Новые разработки на 20–30 лет опережают время, поэтому создателям необходима помощь академических знаний.

«Этот центр занят разработками нового российского поезда для высокоскоростных магистралей с крейсерской скоростью 360 км/ч и максимальной — до 400 км/ч. Такие поезда в мире делают всего два производителя, они уже эксплуатируются. Надеемся, что российский поезд станет третьим в мире», — заявил Пумпянский.

Научно-технический центр (НТЦ) в Сколково станет центром коллективного пользования в интересах металлургической отрасли и машиностроения, надеются в ТМК. Эта площадка позволит взаимодействовать с академической наукой.

Сотрудники РЖД ранее рассказали, как выглядит новое купе для высокоскоростного поезда «Сапсан». Оно оборудовано новыми диванами-трансформерами.