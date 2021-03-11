Украинский радикал назвал «чудесной традицией» нападение на русскоязычных львовян

Киев, 11 марта. Украинский националист Антон Петровский назвал русскоязычных жителей Львова «ненормальным и позорным явлением», выразив надежду, что все больше местных жителей будут бороться против русского языка в своем городе.

На прошлой неделе группа националистов напала на уличных музыкантов во Львове за то, что те исполняли песни на русском языке. Самих исполнителей избили, а их инструменты сломали. По мнению Петровского, произошедшее является «хорошим примером», как украинцы «берегут свой язык от агрессора».

«На это нужно обращать внимание. Львов должен и дальше показывать в том же духе, как отстаивать государство, потому что мы знаем, что если бы не Львов, если бы не Западная Украина, то никакой бы Украины не было», — подчеркнул активист запрещенного в РФ «Добровольческого движения ОУН»1, а также движения «Общество будущего» в эфире телеканала NTA.

По словам националиста, именно Львов сохраняет украинский язык и культуру.

«Если бы Львов в свое время не показал, что такое защита украинского языка, у нас бы вся Украина была бы русифицирована», — подчеркнул он.

Петровский уверен, что русскоязычный человек, живущий во Львове, — это позорно. Одного из избитых музыкантов по фамилии Витушинский он назвал «ватником», которому нравится оставаться русскоязычным в украиноязычном Львове.

«Это язык агрессора, и если во Львове, где большинство является украиноязычными, не хотят тысячи людей слышать русский язык на улице, почему этот «ватник» малолетний может нам навязывать, что мы должны слушать?» — эмоционально заявил националист.

Петровский выразил надежду, что число радикалов, подобных тем, что избили музыкантов, будет расти, что позволит продолжить «эту чудесную традицию останавливать такие позорные явления».

Ранее в среду бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что жителей Львова вербуют в националистические организации. По его словам, нападение на уличных музыкантов совершили «неадекватные персонажи», которых в городе становится все больше. Экс-депутат уверен, что львовян вербуют в националистические организации с помощью денег, угроз, но главным источником вербовки является украинские телевидение, Интернет и Минобразования страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.