МОК проанализировал ситуацию с допуском иностранных болельщиков на ОИ в Токио

Лозанна, 11 марта. Решение по допуску зарубежных болельщиков на Олимпиаду в Токио не принято. Консультации продолжатся. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Вопрос безопасности проведения олимпийских игр включает в себя еще много факторов, отметил Бах. По его словам, как минимум, еще необходимо проработать билетную программу и план поездки иностранных болельщиков в Японию.

На переговорах с японской стороной было достигнуто принципиальное соглашение о необходимости скорейшего принятия окончательного решения по этому вопросу. Консультации с властями страны и оргкомитетом продолжаться, заявил глава МОК.

Недавно по вопросу проведения Олимпийских игр в Токио высказался премьер-министр страны Есихидэ Суга. По его словам, соревнование должно стать символом победы человечества над коронавирусом.