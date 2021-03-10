Сыр с плесенью может быть опасен для людей с определенными заболеваниями

Москва, 10 марта. Специалисты по питанию из-за низкого содержания углеводов включают сыр с плесенью в кетогенные диеты, но этот продукт может быть опасен.

Бри, камамбер, рокфор, горгонзола отличаются от обычных сыров низким содержанием лактозы и большим количеством кальция. Несмотря на все полезные свойства, сыр с плесенью подходит не для всех, предупредила специалист по вопросам женской красоты, психолог-консультант, диетолог Мария Малышева.

Эти продукты могут вызывать листериоз у беременных женщин, нарушать развитие плода и увеличивать риск выкидыша, передает Infox. Из-за высокого содержания жира сыр с плесенью не стоит есть людям при восстановлении после хирургических операций, гастроэзофагеальном рефлюксе, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и желудка, панкреатите, заболеваниях желчевыводящих путей и печени, повышенном уровне холестерина в крови и заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Эксперт по здоровому питанию Тоби Амидор ранее предупредила об опасности сыра для гипертоников. Людям с заболеваниями сердца лучше не употреблять более 2400 мг этого продукта в день.