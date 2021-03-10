Никас Сафронов дал Маниже совет, как победить на Евровидении

Москва, 10 марта. Первому каналу стоит уговорить петербургских рейверов Little Big отправиться в Роттердам на Евровидение вместо Манижи, поскольку их шансы на победу значительно выше. Такое мнение высказал художник Никас Сафронов.

В минувший понедельник стало известно, что представлять Россию на международном песенном конкурсе будет певица Манижа с песней Russian Woman. Решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе, а в адрес артистки посыпались критические замечания.

Сафронов в интервью порталу «Собеседник» выразил мнение, что Little Big, пропустившие Евровидение в прошлом году из-за пандемии, смотрелись бы на конкурсе «в более выгодном свете». Он напомнил, что их клип на песню Uno стал рекордсменом на YouTube-канале Евровидения, собрав к сегодняшнему дню более 190 млн просмотров.

«Думаю, и в этом году Little Big были бы явными фаворитами, даже с новой песней. Все-таки это известная группа, которая получила признание в мировом пространстве. Очень жаль, что они отказались от поездки. Наверное, Первому каналу стоило попытаться их уговорить», — отметил Сафронов.

По его мнению, Маниже на Евровидении будет значительно сложнее привлечь публику, чем петербургской группе. Для победы ей следует сделать номер «как можно более ярким».

«И вообще Евровидение — это конкурс фриков. И чтобы получить там призовое место, нужно как-то нестандартно выделиться. Также нельзя забывать, что Евровидение стало политизированным — мы все помним это по предыдущим годам. Поэтому участнику из России сегодня нужно быть не просто лучше всех, а на две головы лучше всех, чтобы ему отдали победу», — добавил Сафронов.

Художник отметил, что не собирается смотреть эфир конкурса, поскольку тот потерял объективность.

Ранее Манижу жестко раскритиковал продюсер Андрей Разин. По его словам, «более ужасного выбора у нас никогда еще не было». Выбор в пользу Манижи он считает «позором для всей России». Музыкант выразил недоумение тем фактом, что «в такое тяжелое время» для России выбор пал на Манижу, и пожелал ей провалиться на конкурсе.