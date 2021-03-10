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Диетолог Малышева перечислила полезные свойства черного шоколада

Диетолог Малышева перечислила полезные свойства черного шоколада

Москва, 10 марта. Шоколад состоит из множества веществ, включая полифенолы, которые нужны организму. Диетолог Мария Малышева перечислила основные полезные свойства черного лакомства.

Продукты, изготовленные из какао-бобов, содержат белки, пептиды, витамины группы B, минералы, кофеин и множество других элементов. Такой богатый состав способен нормализовать артериальное давление, уменьшить риск развития атеросклероза, диабета второго типа и инсульта. Среди других полезных свойств отмечается замедление процесса старения кожи, защиты от развития деменции, улучшение когнитивных функций, пишет INFOX.

В состав горького шоколада входит эпикатехин, который оказывает антиоксидантные, противовоспалительные, гиполипидемические свойства. Соединение благотворно влияет на метаболизм и нормализует уровень холестерина. При умеренном употреблении черного лакомства нормализуется артериальное давление.

Горький шоколад нужно есть в разумных количествах. С осторожностью его советуют употреблять людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, пищевой гиперчувствительность, камнями в почках, с ожирением, мигренью, при приеме антидепрессантов.

Полезные свойства натурального шоколада отметила диетолог Елена Соломатина. Следует выбирать лакомство с минимальным количеством сторонних добавок. Оптимальная порция для ежедневного употребления — один или два ломтика, а при физических или умственных нагрузках можно позволить себе целую плитку.

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