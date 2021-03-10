Цымбалюк-Романовская: Джигарханян стал моим первым мужчиной

Москва, 10 марта. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская утверждает, что знаменитый актер Армен Джигарханян лишил ее девственности, когда ей был 21 год.

Легендарный артист прожил с пианисткой в общей сложности 17 лет. Пара узаконила отношения в 2016 году, однако счастье молодоженов продлилось недолго: спустя менее года супруги расстались. Точкой преткновения послужил скандал, в котором режиссер обвинил супругу в краже денег из его театра. После развода с Виталиной Джигарханян вернулся к Татьяне Власовой.

В интервью для Youtube-канала Дмитрия Гордона Виталина рассказала, что познакомилась с Джигарханяном, когда ей было всего 16 лет. Знакомство с мастером перетекло в дружбу, а значительно позже между ними завязался роман. По словам пианистки, актер лишил ее девственности лишь спустя пять лет после знакомства.

«Он был очень деликатен и осторожен. Да, Армен Борисович стал моим первым мужчиной. Первым и единственным на долгие годы. Для него этот вопрос всегда был очень важен. Он даже после инсульта спрашивал, сможет ли», — призналась она.

Виталина добавила, что впервые о детях Джигарханян заговорил, когда ему было уже 76 лет.

«Сейчас я хочу ребенка и еще могу стать матерью. Но ведь нужно становиться матерью от кого-то, а у меня такого человека нет», — подчеркнула 42-летняя пианистка.

Ранее Цымбалюк-Романовская призналась, что два инсульта и деменция актера стали причиной расставания с ним. При этом она отвергала любые обвинения в корысти, уверяя, что искренне любила режиссера.

Народный артист СССР, театральный режиссер и педагог Джигарханян скончался 14 ноября прошлого года. Позднее медсестра, которая ухаживала за ним, сообщила журналистам, что в клинику актер поступил в ужасном состоянии, он весил всего 67 килограммов и был в страшных пролежнях.