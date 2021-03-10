США допустили введение новых санкций против Nord Stream 2

Вашингтон, 10 марта. Американские власти не исключают введение новых ограничений против «Северного потока — 2». Готовность США к очередному антироссийскому шагу подтвердил госсекретарь Энтони Блинкен.

Вашингтон намерен и дальше поддерживать блокировку строительства трубопровода. Однако отвергать факт его практического завершения нельзя, он закончен на 95%. Таким образом государственный деятель попытался уйти от ответа на призыв американских конгрессменов ввести санкции в отношении 15 судов, которые якобы причастны к реализации проекта.

«Я работаю в должности пять недель, трубопровод на 95% закончен. Я хотел бы, чтобы мы не оказывались в ситуации, когда он практически закончен», — заявил Блинкен.

Ситуация вокруг «Северного потока — 2» свидетельствует о скорой достройке газопровода: на это указывают многочисленные юридические характеры, связанные с началом работы газовой магистрали, считает уполномоченный Правительства Польши Петр Наимский.