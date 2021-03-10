Роспотребнадзор объяснил улучшение ситуации с COVID-19 в России

Москва, 10 марта. Россияне продолжают соблюдать антикоронавирусные меры, такие как масочный режим и социальное дистанцирование. Опыт других стран показывает их необходимость и эффективность.

Действующие в стране минимальные ограничения доказали свою продуктивность, благодаря им России удалось избежать множественных локдаунов, которые вводились другими государствами. Власти сделали все, что в их силах для успешной борьбы с пандемией. Кроме того, в стране растут объемы вакцинации и темпы тестирования, обратила внимание заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Контролируемое Роспотребнадзором поэтапное снятие ограничений способствует тому, что Россия обходится сейчас без локдаунов, которые в последнее время вводили в ряде стран Европы», — добавила она.

Ранее в ведомстве пришли к выводу о возможности отмены ограничений для пенсионеров в ряде российских регионов. Власти на местах могут снять запреты в зависимости от эпидемиологической ситуации.