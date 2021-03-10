Топ-5 самых финансово провальных разводов футболистов

Успешные российские футболисты зачастую не уступают по доходам топовым мировым игрокам. Но за большими деньгами скрываются и большие проблемы, особенно, когда имущество приходится делить после развода с разгневанными женами. ФАН собрал топ-5 игроков Российской премьер-лиги, потерявших состояние после расставания с некогда возлюбленными дамами.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» так и не оформил официальный брак с телеведущей, несмотря на то, что Юлия десять лет неотлучно следовала за своим избранником. Аршавин бросил Барановскую по телефону, когда она находилась на последних месяцах беременности третьим ребенком. Времени с момента разрыва отношений прошло уже много, но стороны до сих пор конфликтуют: телезвезда требует от бывшего мужа приличных алиментов на детей. Футболист не сдается, подавая одну апелляцию за другой, пытаясь снизить сумму выплат.

В ноябре прошлого года суд встал на его сторону. Аршавин ранее выплачивал своим детям до пяти миллионов ежемесячно, но постепенно выплаты снижались. Теперь по решению суда они сократились до 3/8 его дохода.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина

Аршавин расстался с Барановской ради модели Казьминой. Пара поженилась в сентябре 2016 года, когда Алиса уже находилась на четвертом месяце беременности от Андрея. В конце 2017 года модель объявила о разводе, обвинив супруга в изменах. Однако процесс раздела имущества стартовал только в феврале 2019 года. Согласно решению суда, футболист должен выплачивать своему ребенку в качестве алиментов 1/8 своего дохода. Поскольку сегодняшние доходы спортсмена не идут ни в какое сравнение с тем, что он зарабатывал на пике своей карьеры, адвокаты Казьминой намерены добиваться пересмотра условий алиментов.

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова

Коллега Аршавина по «Зениту» и национальной сборной решил пойти по стопам своего друга и в вопросе расставания с женой. Развод с Тюльпановой сопровождался скандалами и взаимными обвинениями: дочка покойного спикера петербургского ЗакСа рассказывала об изменах супруга и насилии с его стороны, футболист заявил, что мать его сына злоупотребляет запрещенными препаратами.

Окончательно пара оформила развод только в 2019 году. Кержакова обязали выплачивать сначала 1/6 своих доходов, а с мая 2031 года — 1/4. Поскольку футболист первое время не платил алименты, сторона Тюльпановой подала новый иск.

При этом Кержаков задолжал и бывшей супруге Марии Головой, с которой он жил до Тюльпановой и в браке с которой у него появилась дочка Дарья. В 2010 году Александр и Мария развелись, но договорились вместе заботиться о ребенке. Помимо Дарьи у Кержакова есть еще один сын. В 2013 году у него и его на тот момент сожительницы Екатерины Сафроновой родился сын Игорь, который в настоящий момент проживает с отцом.

В феврале стало известно, что Кержаков «опаздывает» от графика оплаты задолженности и неустойки по алиментам на Дарью. В конце прошлого года судебными приставами было возбуждено исполнительное производство по долгу в 5 млн рублей.

Дмитрий Тарасов и Оксана Пономаренко

С гимнасткой Тарасов начал встречаться и расписался в 2008 году. Вскоре они стали родителями девочки Ангелины. Как только карьера спортсмена пошла в гору, он закрутил роман Ольгой Бузовой, покинув супругу. Пономаренко не смогла отсудить у футболиста никакого имущества, ей причитается фиксированные 198 тыс. рублей алиментов в месяц. Однако даже эти деньги успешный игрок не выплачивал полностью в течение шести лет. Адвокаты экс-супруги обратились в суд, который обязал Тарасова выплатить Оксане в общей сложности 16 млн рублей плюс выплачивать по 480 тыс. ежемесячно.

С разлучницей Бузовой, к слову, отношения тоже не сложились. Одна из самых звездных пар российского футбола развелась в 2016 году. Поскольку детей в браке они не нажили, с финансовой стороны футболист ничего не лишился, хотя экс-телеведущая «Дома-2» неоднократно грозилась, что все еще может подать в суд на раздел имущества.

Денис Глушаков и Дарья Шрамченко

Денис и Дарья родились на одной улице в небольшом городе Ростовской области. Пара оформила отношения в 2009 году и воспитывала дочек Валерию и Александру. Ситуация стала накаляться после ЧМ по футболу в 2018 году.

Скандал прогремел на всю страну: Дарья слила в Сеть видео, на котором ее супруг попался в бане с другой женщиной. Вскоре Шрамченко опубликовала новую запись, на которой разгневанный супруг пугает ее физической расправой, грозится раздать все деньги юристам, лишь бы не ей.

Суд в итоге обязал Глушакова отдавать 33% от заработков на двух детей плюс 100 тыс. рублей Дарье, пока она в декрете. Тогда, играя за «Спартак», футболист получал не менее 2 млн евро в год.

Возможно список вскоре пополнит и Павел Мамаев. В среду, 10 марта, его супруга Алана объявила, что приняла решение о разводе после бесконечных измен мужа. Она пообещала, что не собирается делить имущество или требовать алиментов, однако, как показывает практика, все может измениться в любую минуту.