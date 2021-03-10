Пять симптомов могут указывать на начало развития болезни Паркинсона

, 10 марта. Болезнь Паркинсона является медленно прогрессирующим хроническим заболеванием, приводящим к гибели клеток мозга. Обычно она затрагивает пожилых людей.

Определить развитие болезни Паркинсона на начальных этапах очень сложно из-за слабой выраженности симптомов. По мере развития заболевания состояние человека начинает стремительно ухудшаться.

Одним из ранних признаков болезни Паркинсона является тремор. У человека начинаются непроизвольные колебательные движения в состоянии покоя. Затем происходит замедленность движения и скованность конечностей. По мере прогрессирования болезни пациенту все сложнее удерживать равновесие или сохранять определенную позу. Еще одним признаком является симптом «замораживания», при котором нижняя часть человека становится словно приклеенной к земле.

Российские ученые из Сколтеха ранее представили программно-аппаратную систему для ранней диагностики болезни Паркинсона. Ключевая сложность выявления этой болезни состоит в том, чтобы отличить ее от других заболеваний со схожими двигательными нарушениями.