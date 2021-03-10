Мисс Банги призвала жителей ЦАР объединиться в борьбе за мир в стране

Банги, 10 марта. В столице ЦАР прошел финал конкурса «Мисс Банги — 2021». Победительницей стала участница по имени Каджи Фалл.

Решающий этап соревнования состоялся в присутствии властей Центральноафриканской Республики и представителей российской миссии. Самая красивая девушка получила миллион африканских франков в качестве приза.

«Как победительница, я прошу всех центральноафриканцев, всех молодых людей страны сражаться за мир. Будьте едины! Любовь и солидарность — это то, что приведет нас к миру в ЦАР», — заявила победительница во время выступления на торжестве в честь завершения первого этапа мероприятия.

Конкурс красоты прошел при финансовой поддержке российского представительства в ЦАР. Ранее сообщалось, что конкурсантки «Мисс Банги — 2021» поддержали стремление действующего президента Фостен-Арканжа Туадера как можно скорее добиться прочного мира и безопасности в государстве.