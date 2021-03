Спутник заснял из космоса последствия взрывов на военных складах в Гвинее

Бата, 10 марта. В Экваториальной Гвинее ликвидируют последствия взрывов на армейской базе «Нкоа Нтома» в столице страны, которые прогремели в минувшее воскресенье, 7 марта.

Ударная волна от детонации снарядов практически полностью уничтожила постройки на военном объекте и вокруг него. В Сети опубликовали снимки места происшествия, сделанные спутником с орбиты Земли. Пользователи могут увидеть последствия от разрушительной силы взрывов в городе Бата, сравнив кадры до и после инцидента.

A preliminary satellite-derived damage assessment for the blast in #Bata, Equatorial #Guinea, shows completely destroyed structures in Nkoa Ntoma camp and over up to 800m around the potential blast #epicenter. pic.twitter.com/nIWHoh5o60