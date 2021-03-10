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Африка

Спутник заснял из космоса последствия взрывов на военных складах в Гвинее

Спутник заснял из космоса последствия взрывов на военных складах в Гвинее
Бата, 10 марта. В Экваториальной Гвинее ликвидируют последствия взрывов на армейской базе «Нкоа Нтома» в столице страны, которые прогремели в минувшее воскресенье, 7 марта.

Ударная волна от детонации снарядов практически полностью уничтожила постройки на военном объекте и вокруг него. В Сети опубликовали снимки места происшествия, сделанные спутником с орбиты Земли. Пользователи могут увидеть последствия от разрушительной силы взрывов в городе Бата,  сравнив кадры до и после инцидента.

 

Число жертв случившегося увеличилось до 105 человек. Травмы различной степени тяжести получили более 615 граждан республики.

«Это преступная халатность со стороны тех, кто отвечал за хранение боеприпасов. Армейские склады должны располагаться вдали от гражданских построек, а еще лучше — под землей», — возмутился президент Гвинеи Теодоро Обианг Нгема.

Правительство республики обратилось за международной помощью для ликвидации последствий трагедии.

 

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