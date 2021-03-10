Эфиопские боевики убили около 30 человек при атаке на православную церковь



Аддис-Абеба, 10 марта. По меньшей мере 29 человек погибли во время нападения боевиков в эфиопском регионе Оромия. Жертвами атаки стали прихожане местной православной церкви и ее священнослужитель. Как уточняет издание Addis Standard, среди погибших 21 женщина.



По словам местных жителей, ответственность за происшествие несут радикалы из группировки «Фронт освобождения Оромо» (OLF), которые расстреляли людей прямо в храме. Некоторых они захватили в заложники. Боевики подвергли пленниц насилию, после чего тоже убили. Одной из девушек удалось спастись. Она сказала боевикам, что якобы заражена ВИЧ. Ее не тронули, а позднее заложница смогла сбежать.

Основное противостояние между бандформированиями и армией Эфиопии разворачивается на северо-востоке страны. Правительственные войска начали операцию против боевиков «Народного фронта освобождения Тиграя» (НФОТ) после нападения радикалов на базу ВС республики.



Правительство страны блокирует связь и препятствует деятельности журналистов в зоне конфликта. Несколько сотрудников крупных международных СМИ задержали в Тиграе, что спровоцировало слухи о жестокости военнослужащих.