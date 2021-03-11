Любопытный лось «попробовал на вкус» автомобиль в Пензенской области

Заречный, 11 марта. Дикий лось «продегустировал» припаркованный «ВАЗ-2114» во время прогулки по одной из улиц закрытого города Заречного Пензенской области. Видеоролик с любознательным животным горожане опубликовали на странице местного Instagram-канала.

На записи видно, как пара взрослых особей исследует территорию многоквартирного дома. Спустя какое-то время внимание одного из лосей привлекла припаркованная легковушка. Зверь подошел ближе и попытался откусить правый дворник автомобиля, однако его затея не удалась.

Лектор зоологического музея Пензенского государственного университета Олег Полумордвинов рассказал корреспонденту ФАН, что такое поведение свойственно для парнокопытных, находящихся в черте города.

«Заречный — закрытый город, отчего местные лоси вынуждены часто приходить в гости к людям. Эти животные нередко питаются ветками деревьев и кустарников. Дворник машины мог попросту внешне напомнить одному из них любимое лакомство, которое он попытался откусить», — уверен зоолог.

Горожане забавное поведение лося не оценили. Комментируя пост они заметили, что крупное животное может легко повредить припаркованные автомобили, нанеся их владельцам материальный ущерб.

«Ничего смешного в этом видео нет. Куда смотрит Управление природными ресурсами? Или мы ждем повторения истории трехлетней давности, когда лоси подрались у припаркованного авто и ударили его несколько раз? Не должно быть в городе таких животных — это опасно», — написал один из горожан в Instagram.

Директор пензенской юридической компании «Инсайт» Михаил Шигаев в беседе с корреспондентом ФАН поделился алгоритмом действий, который необходимо использовать горожанам, если лось нанесет их автомобилю физически повреждения.

«Для начала надо вызвать полицию, чтобы она зафиксировала повреждения, нанесенный животным. Затем с заключениями эксперта направляемся в суд. В качестве ответчика указываем региональный Минлесхоз. Шанс выиграть дело, особенно если есть видеофиксация, достаточно большой. По решению суда в течение установленного срока ущерб компенсируется», — сообщил юрист.

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