Дело о расстреле семьи кандидата в президенты Чада рассмотрят в Международном уголовном суде



Нджамена, 10 марта. Оппозиционер Яя Джеру обратится в Международный уголовный суд (МУС) с заявлением на президента Чада Идриса Деби. Слова лидера оппозиции приводит Voa Afrique.

Политик скрывается после нападения сил безопасности республики на его дом в Нджамене 27 февраля, когда военнослужащие расстреляли мать оппозиционера и его 11-летнего сына.

Кандидатуру Яя Джеру отклонил на выборах президента страны Верховный суд. Однако он не теряет духа, собираясь помешать грядущему переизбранию действующего лидера страны.

«Кто и является преступником, так это Деби», — заявил Джеру в комментарии для африканского издания.

Политик не верит в правосудие на родине. В ответ на призыв пресс-секретаря правящей партии MPS Жан-Бернара Падаре поспособствовать справедливому расследованию инцидента оппозиционер указал на продажность правоохранительной системы республики.

«Мою мать убили у входа в собственный дом за то, что она попыталась остановить ворвавшихся полицейских голыми руками», — заявил лидер чадской оппозиции.

По словам Джеру, как только Падаре попробует провести объективное расследование, Идрис Деби купит свидетелей, которые будут все отрицать.

Позицию чадского политика поддерживает Коалиция франкоязычных стран. Организация обратилась к генеральному прокурору МУС. Международный контролирующий орган призвал начать расследование тяжких преступлений в Чаде, в том числе расстрел семьи Джеру. Заявление подписали представители Бурунди, ЦАР, Гвинеи, Кот-д’Ивуара, Мали, Марокко и ДРК.

Ранее представители оппозиции Чада выступили за отмену проведения выборов президента страны. Грядущее голосование после нескольких случаев силового давления на политических противников фактически превращается в неизбежное переизбрание действующего главы государства Идриса Деби.