Хоккеист «Рейнджерс» Панарин возобновил тренировки после скандала с избиением

Нью-Йорк, 10 марта. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, по неподтвержденным данным, являлся участником конфликта с избиением девушки.

Бывший главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» Андрей Назаров 20 февраля сообщил, что Панарин в декабре 2011 года избил 18-летнюю девушку в одном из баров Латвии.

НХЛ поддержала россиянина, а клуб «Рейнджерс» и агент хоккеиста категорически отрицают все обвинения. Из-за сложившейся ситуации Панарин 22 февраля покинул расположение клуба. С сегодняшнего дня спортсмен тренируется с командой.

Американская газета NY Post поместила хоккеиста на обложку журнала после скандала. Обозреватель издания Молли Уолкер выразила мнение, что теперь Панарин может пропустить Олимпийские игры.