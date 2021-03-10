Вице-спикер парламента Черногории призвал возобновить дружеские отношения с Россией

Белград, 10 марта. Вчера в Подгорице состоялась встреча вице-спикера парламента Черногории Страхиньи Булайича с послом Российской Федерации Владиславом Масленниковым. В ходе переговоров черногорский парламентарий выразил благодарность России за поставку вакцины «Спутник V» — несмотря на антироссийские санкции, введенные предыдущим правительством. Также он выступил с предложением реанимировать межпарламентское сотрудничество с Государственной Думой, начав с формирования соответствующих групп с обеих сторон.

В эксклюзивном комментарии корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей Страхинья Булайич рассказал, что на встрече обе стороны констатировали падение черногорско-российских отношений до «неудовлетворительно низкого» уровня. Парламентарий также считает, что санкции против России противоречат национальным интересам Черногории.

«Как вице-спикер парламента, я убежден, что парламентская дипломатия имеет огромное значение, особенно через формирование межпарламентских групп дружбы по линии Скупщина Черногории — Государственная Дума РФ. Думаю, это стало бы значимым шагом. Учитывая, что очередное заседание состоится во второй половине марта, я ожидаю, что инициатива очень быстро окажется на повестке дня, и с нашей стороны будет сформирована и направлена соответствующая группа. Это станет первым шагом к улучшению дипломатических отношений, которые сейчас находятся на самом плохом уровне за последние три столетия и заслуживают куда большей ответственности всех нас. Мы попробуем, мы сможем сдвинуть ситуацию с мертвой точки, растопить этот лед — ведь за весь период истории отношений Черногории и Россией так не было никогда. Нам всем должно быть стыдно за это», — объяснил вице-спикер черногорского парламента.

Также Булайич напомнил, что для восстановления межпарламентских отношений черногорская сторона должна решить вопрос с неоправданными санкциями против российских депутатов:

«Мне известно, что из-за усиления санкций около 80 депутатов Госдумы из списка не могут приехать в Черногорию. Это один из отягчающих факторов, но я надеюсь, что некоторые вещи мы все же сдвинем с мертвой точки благодаря упорству, доброй воле, славянскому братству и православию», — отметил политик.

Булайич подчеркнул необходимость продолжения диалога между Подгорицей и Москвой с целью оздоровления и нормализации российско- черногорского сотрудничества.