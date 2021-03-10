Режиссер Владимир Меньшов заявил о своих политических амбициях

Москва, 10 марта. Кинорежиссер Владимир Меньшов заявил о желании, и готовности баллотироваться в депутаты Государственной думы. Об этом сообщают источники.

Со слов Владимира Валентиновича, он готов и хочет избраться депутатом Госдумы по партийным спискам города Москвы. Собеседник РИА Новости утверждает, что режиссер так тверд духом и характером, что ему никто даже пожеланий дать не может, не говоря о приказаниях.

«Это русская культура во плоти», — прокомментировал источник.

Недавно журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман заявлял, что не исключает возможности своего участия в грядущих выборах в Госдуму. По словам журналиста, он уже проводил ряд неформальных переговоров с несколькими партиями.